Ексгравець збірної України протестував на Кіпрі – країна не підтримала відключення РФ від SWIFT

Ігор Худоб'як допомагає Батьківщині за кордоном. Півзахисник, який виступає у складі кіпрського Етнікоса, взяв участь в акції протесту на підтримку України.

Легенда львівських Карпат та колишній футболіст національної збірної Ігор Худоб'як, який з 2019-го року виступає на Кіпрі, висловлює активну громадянську позицію. 37-річний футболіст разом з однодумцями закликав Кіпр відключити Росію від системи всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT.

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Нагадаємо, що саме Кіпр виявився однією з чотирьох держав, які відмовилися застосувати цю санкцію до країни-агресора.

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