Нападник київського Динамо Владислав Супряга залишиться у таборі киян. Клуб вже заявив його на сезон УПЛ 2021/22 у списку Б.

Італійська Дженоа відмовилася від купівлі Владислава Супряги. Пріоритетною для клубу стала оренда 24-річного нападника Аталанти Сема Ламмерса.

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"Грифони" продали Ромі свого основного нападника Шомуродова, що мало звільнити місце для Владислава Супряги. Але схоже на те, що італійці не хочуть інвестувати в гравця із закордонного чемпіонату та давати йому час на адаптацію.

Динамо вже заявило Супрягу на чемпіонат України. Схоже на те, що в клубі вже немає ілюзій про можливість продажу форварда.

Ламмерс перейшов в Аталанту з ПСВ минулого року за 7 мільйонів євро. В минулому сезоні він забив 2 голи у 18 матчах.