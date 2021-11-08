Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко очолив італійський Дженоа. Український фахівець має врятувати команду від вильоту та привести "грифонів" у єврокубки.

На думку екстренера Динамо та збірної України Йожефа Сабо, робота у клубі піде на користь Андрію Шевченку, тим паче, що він довго про неї мріяв. Але разом з тим експерт здивований його вибором місця роботи.

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Дженоа – команда середнього рівня, майже внизу турнірної таблиці. Тому багато залежатиме від того, чи будуть у нього можливості посилити склад. Вважаю, що Дженоа трохи не та команда для Шевченка, але якщо він, звичайно, хоче тренувати, застоюватися теж не можна,

– сказав Сабо.

Також Сабо додав, що Дженоа може стати для Шевченка як трампліном у Мілан, так і потужним ударом по репутації у разі невдачі.

Нагадаємо, зараз Дженоа у таблиці Серії А розташовується перед зоною вильоту. 21 листопада "грифони" зіграють проти Роми.