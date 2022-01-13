Дженоа попри складну ситуацію продовжує сподіватися на збереження місця у Серії А. Клуб готовий підписувати нових виконавців для виконання завдання.

Дженоа розпочала переговори з німецьким Байєром. Мета "грифонів" – придбання талановитого хавбека Надіма Амірі.

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Повідомляється, що футболіст вже найближчим часом прибуде в Геную для того, щоб пройти медогляд. Якщо все буде гаразд – трансфер проведуть якомога швидше.

Амірі яскраво проявив себе у Хоффенхаймі, але після переходу в Байєр втратив стабільне місце у стартовому складі. Хавбек хоче отримати більше ігрового часу, тому не проти змінити команду.

Надім був однією з головних зірок молодіжної збірної Німеччини, а потім заслужив на виклик головної команди. Минулого року він захищав кольори збірної на Олімпіаді. Футболіст славиться універсальністю та може зіграти на будь-якій позиції у півзахисті.

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко може так і не дочекатися на підсилення. Зараз він веде перемовини з керівництвом клубу про дострокове розірвання контракту.