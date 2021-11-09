16 листопада Боснія та Україна проведуть останній матч групового етапу відбору на чемпіонат світу в Катарі. Для виходу в плей-офф боротьби за путівки на Мундіаль збірній України треба перемагати.

Збірна Боснії та Герцеговини вже зібралася для підготовки до матчів з Фінляндією та Україною. Але у майбутніх матчах боснійці можуть мати великі труднощі в атаці.

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Головна зірка команди – нападник Едін Джеко – травмував стегно та пропустив тренування. Зараз футболіст тренується окремо з фізіотерапевтом, щоб спробувати відновитися бодай на матч з "жовто-синіми".

Нагадаємо, зараз Україна має 9 очок та займає 2 місце у групі D. Боснія, в активі якої 7 очок, зіграє проти Фінляндії (8 очок) та нашої команди.

Зустріч між Боснією та Україною відбудеться 16 листопада, початок о 21:45.