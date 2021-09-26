Дубль Яремчука продовжив переможну серію Бенфіки: відео видатної гри українця

Слідом за Русланом Маліновським розкішний футбол продемонстрував Роман Яремчук. Два голи нападника допомогли Бенфіці здобути восьму перемогу у восьми турах чемпіонату Португалії.

Обидва голи Яремчук забив до перерви. Спочатку Роман ідеально скористався виходом віч-на-віч. А через 11 хвилин у схожому стилі вивалився на побачення з кіпером Гімараєша і пробив його з другої спроби.

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На 66-й хвилині українця замінили (вже у середу Бенфіка прийме Барселону), а згодом гості забили втретє – відзначився Жоау Маріу. Гімараєш відповів голом престижу з пенальті, який реалізував колишній нападник ФК Львів Бруно Дуарте.

У восьми турах Бенфіка ще не втрачала очок. Як наслідок, 21 пункт і впевнене лідерство. У Яремчука 4 голи у 5 матчах чемпіонату.

Перший гол Яремчука

Другий гол Яремчука

Чемпіонат Португалії, 7-й тур

Гімараєш – Бенфіка 1:3

Голи: Бруно Дуарте, 78, (пен.) – Яремчук, 30, 41, Жоау Маріу, 73.