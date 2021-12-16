Дружба Суркіса з російським олігархом: відомі подробиці переходу Миколенка в Евертон

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко незабаром змінить клубну прописку. Талант поїде будувати кар'єру на Туманний Альбіон.

Вже найближчим часом Евертон та Динамо мають повідомити про перехід Віталія Миколенка. Як розповів агент Шандор Варга, трансферу сприяли гарні стосунки між власниками клубів.

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"У Григорія Суркіса та Алішера Усманова хороші дружні стосунки, я це знаю. Був разом з Алішером на ювілеї у Григорія, який святкувався на динамівській базі. Але це не має бути головним у питанні можливого трансферу Миколенка. Все має виходити від того, чи потрібен тренеру цей гравець", – сказав Варга.

Також агент переконаний, що кияни зароблять на трансфері колосальну суму. Але разом з тим він стурбований продовженням кар'єри Миколенка та бажає футболісту стабільної ігрової практики, яку не замінить навіть божевільний по грошах контракт.

За інформацією ЗМІ, Евертон викладе за 22-річного захисника 23 мільйони євро. У придбанні футболіста була зацікавлена і Рома, але пропозиція римлян була на рівні 18 мільйонів євро.