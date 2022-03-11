Довбик продав на аукціоні історичну футболку – усе задля допомоги Збройним Силам України

11 березня 2022 , 20:36
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Джерело:

zoryalondonsk

Нападник збірної України розлучився з реліквією. Артем Довбик пожертвував на потреби наших воїнів свою футболку з поєдинку Євро-2020 проти Швеції.

Журналіст Ендрю Тодос в рамках проєкту Zorya Londonsk організував благодійний аукціон, участь у якому взяв Артем Довбик. За футболку нападника СК Дніпро-1 вдалося виручити 3300 доларів, що становить орієнтовно 100 тисяч гривень.  

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Саме у цій футболці форвард збірної України забив епохальний гол у ворота Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

 

Автор: Любомир Кузьмяк