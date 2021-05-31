Довбик потрапив на радари європейських грандів

Футбольний агент Олексій Люндовський, який представляє інтереси Артема Довбика, розповів, які клуби проявляють конкретний інтерес до нападника СК Дніпро-1.
За словами агента, матчі з участю Артема хотіли переглянути скаути Бешикташа, але відмовилися приїжджати через пандемію.
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Також форвард перебуває у шорт-листі французького гранда.
Що стосується Марселя, то Артем дійсно знаходиться в їхньому шорт-листі. Я спілкуюся з посередниками, які в свою чергу спілкуються вже безпосередньо з представниками французького клубу, – сказав Люндовський.
Нагадаємо, минулий сезон Довбик провів у складі СК Дніпро-1. 23-річний форвард забив 6 голів у 24 матчах УПЛ.
Його контракт з клубом чинний до 31 грудня 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.Забарний може перейти в Челсі – Шевченко особисто сприяє трансферу захисника