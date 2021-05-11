Довбик готовий боротися за місце в основі на Євро-2020

Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик поділився враженнями від виклику в табір національної команди на Євро-2020.

Молодий нападник не очікував виклик у збірну, але не боїться конкуренції та готовий проявити свої найкращі якості.

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"Що мене викличуть до збірної, я б, напевно, не повірив. Але це сталося, тому емоції фантастичні. У нас є троє нападників, тому буде висока конкуренція. Будемо боротися", – сказав Артем.

Нагадаємо, національна команда розпочне збір вже 15 травня. Після збору Андрій Шевченко визначить 26 виконавців, які поїдуть на Євро-2020. У поточному сезоні Довбик зіграв 24 матчі та забив 6 голів.



