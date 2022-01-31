Андрій Шевченко не зумів досягнути висот на чолі Дженоа. Після 11 матчів, в яких команда здобула 1 перемога та зазнала 7 поразок, українця відсторонили від роботи.

На думку колишнього захисника збірної України Артема Федецького, роботу Шевченка в Дженоа не можна називати провалом. Фахівець прийшов у кризовий колектив, в якому бракувало виконавців високого рівня.

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Колишній футболіст вірить, що фахівець продовжить шукати варіанти в Європі та буде йти до мрії – тренерського містка Мілана. Що ж стосується чуток про роботу в Динамо, то в майбутньому це може статися, але зараз не варто розраховувати на такий розвиток подій.

Динамо трохи зачекає. У Шевченка серйозніші амбіції, він хоче у топ-чемпіонат. Можливо, Англія чи знову Італія. Команди, які борються за першу четвірку та потрапляння у Лігу чемпіонів,

– переконаний Федецький.

Нагадаємо, контракт Шевченка з Дженоа діє до літа 2024 року. Клуб не став розривати угоду, щоб не платити українцю велику компенсацію. Зараз фахівець продовжує перебувати у структурі клубу та отримувати зарплату.

Раніше лунали чутки, що Андрій Миколайович може очолити збірну Польщі, але переговори не увінчались успіхом. В результаті "Кадру" очолив Чеслав Міхнєвіч.