Динамо – Баварія: хто найкраще зіграв у складі киян
Джерело:WhoScored
Київське Динамо у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів поступилося мюнхенській Баварії з рахунком 1:2. Гол у ворота гранда на свій рахунок записав Денис Гармаш.
Авторитетний портал WhoScored визначив оцінки футболістів за матч. Найвищий бал серед усіх виконавців отримав лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс – 7,8.
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У складі Динамо найвищий бал отримав Віктор Циганков – 7,4. Автор гола Денис Гармаш отримав трішки менше – 7,3.
Вище 7 балів отримали також Микола Шапаренко (7,2) та Сергій Сидорчук (7,1).
Зазначимо, що Динамо втратило будь-які шанси на весняні єврокубки. В активі киян лише 1 очко, а Бенфіка завдяки нічийному результату на "Камп Ноу" набрала 5 очок перед останнім туром групового етапу ЛЧ.