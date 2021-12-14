У груповому етапі відбору на ЧС-2022 збірна України двічі розписала нічию з чинними чемпіонами світу – збірною Франції. Обидва матчі закінчилися з рахунком 1:1.

На думку наставника "жовто-синіх" Олександра Петракова, у матчі з грандами йому не потрібно мотивувати команду. Насамперед йому потрібно повірити у власні сили та показати приклад.

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"Мені потрібно було самому повірити в себе – не в хлопців, а в себе, що я можу на цьому рівні. Я колись грав з Дешамом, він підійшов до мене, побажав удачі, сказав: "У тебе дуже хороша команда". Мені стало приємно. Було видно, що він просто приємна людина. Я трохи психолог, я людей розпізнаю. Великий футболіст та великий тренер.

М'яч Шапаренка? Пам'ятаю цей гол, як Микола розплакався. Це чисті емоції, цим і чудовий футбол. Відверто був радий за нього, Шапаренко дуже добрий матч тоді зіграв", – розповів Петраков.

Нагадаємо, Петракову вдалося вивести Україну в плей-офф відбору на ЧС-2022 попри складну ситуацію в групі. 24 березня наша збірна у Глазго зіграє проти Шотландії. У разі успіху 29 березня "жовто-сині" будуть боротися за путівки на Мундіаль в Катарі з переможцем пари Уельс – Австрія.