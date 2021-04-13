Дебютантом збірної цікавляться європейські клуби – раніше йшлося про інтерес Динамо і Шахтаря

Нападника СК Дніпро-1 Артема Довбика хочуть бачити кілька європейських клубів. Нещодавно Артем дебютував у складі збірної України.

За інформацією ЗМІ бельгійські та турецькі клуби слідкують за Артемом Довбиком. Зокрема, повідомляється про інтерес Бешикташа.

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Контракт Довбика з дніпрянами розрахований до кінця 2023 року. І клуб не налаштований на прощання зі своїм лідером. Напередодні у пресі повідомляли про зацікавленість у послугах Артема київського Динамо та донецького Шахтаря

Нагадаємо, що у Довбика вже є закордонний досвід. Форвард виступав за молдовську Зорю, а також данські Мідтьюлланн і Сеннерйюск.