Дебют Шевченка у Серії А – гідний спротив, чуття Моурінью і драматична розв'язка: емоційне відео

У прем'єрному матчі Андрія Шевченка в якості головного тренера у Серії А його Дженоа поступається Ромі. Усе вирішив сенсаційний джокер Жозе Моурінью.

Андрій Шевченко та Жозе Моурінью разом з'явилися перед публікою на "Луїджі Ферраріс". Старі знайомі готувалися до зустрічі у новій ролі, на прощання обійнялися і зайняли місця на своїх тренерських лавах.

Читайте також Михайліченко повернувся в основу і зіграв на незвичній позиції: Андерлехт врятувався від поразки

Гості почали надзвичайно активно і навіть забили. Генріх Мхітарян добряче приклався до м'яча і був готовий святкувати, втім рефері підняв руку – гол скасовано. Виявилося, що на шляху до воріт м'яч влучив у руку нападнику Роми Теммі Абрахаму. До перерви генуезці гру вирівняли і перевага Роми вже не була тотальною.

У другому таймі гра нервів продовжувалася. На 75-й хвилині наставник римлян кинув у бій ганця Фелікса Афена-Гьяна, для якого то був лише другий матч у складі Роми. Минуло 7 хвилин і 18-річний гравець вколотив м'яч у сітку після фантастичного проходу Мхітаряна. Ганець з усіх сил побіг святкувати разом із лавою запасних та Моурінью. А вже в компенсований час Афена-Гьян видав неймовірний удар і оформив дубль. Космічний гол!

Як наслідок, сумний дебют українського наставника. Дженоа з 9 очками залишається у зоні вильоту.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії, 13 тур

Дженоа – Рома 0:2

Голи: Афена-Гьян, 82, 90+4.