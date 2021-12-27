Хавбек Аталанти та збірної України Руслан Маліновський на полі став справжнім жахом для суперників. Але вдома зірковий футболіст зовсім інакший.

Як розповіла Роксана Маліновська, у побуті футболіст – зразковий сім'янин. Він багато жартує, помагає по дому та намагається якнайбільше часу приділити дружині та доньці Олівії.

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Також вдома Руслан багато тренується та особливу увагу приділяє здоровому харчуванню. Він навіть тісно спілкується з шеф-кухарем Аталанти, щоб на кухні не робити жодних помилок.

"З нас двох більше часу на кухні проводить Руслан. Щодня він готує сніданки для Олівії. А коли вранці вдома, то для всієї родини: соки, яйця, лосось, авокадо, українські котлети, омлети, пластівці вівсяні, млинці.

Для нас, українців, сніданок є родзинкою дня. І Руслан не виняток. Але він також готує м'ясо, рибу та овочі з соусами", – розповіла Роксана Маліновська.

Зазначимо, Руслан Маліновський увійшов в перелік футболістів, яких наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні не хоче продавати. Раніше лунала інформація, що бачити українського хавбека у своїх рядах хочуть Інтер та Ювентус.