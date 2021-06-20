Дайджест ігрового дня на Євро-2020: конкуренти України, крах фаворитів, регрес Іспанії – відео

Субота подарувала нам дуже яскраві і видовищні поєдинки. Угорці зупинили Францію, Португалія та Німеччина видали феєрію, Іспанія не впоралася з Польщею.
Група F, Угорщина – Франція 1:1
Голи: Фіоло, 45+2 – Грізманн, 66.
Зірка матчу: Ласло Кляйнхайслер (Угорщина).
Якщо в поєдинку з португальцями Угорщина витримала лише 84 хвилини, а тоді посипалася, то в дуелі з чинними чемпіонами світу зуміла встояти. Більше того, саме угорці відкрили рахунок – 31-річний Оттіло Фіоло завершив стрімкий контрвипад влучним ударом. По перерві французи відігралися зусиллями Антуана Грізманна. Перша гучна несподіванка на Євро-2020.
Огляд матчу
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Група F, Португалія – Німеччина 2:4
Голи: Роналду, 15, Діогу Жота, 67 – Рубен Діаш (автогол), 35, Геррейру (автогол), 39, Хаверц, 51, Госенс, 60.
Зірка матчу: Робін Госенс (Німеччина).
Епічна перестрілка у Мюнхені стала прикрасою всього турніру і випередила за інтригою, драматургією і кількістю голів нещодавню битву України та Нідерландів. Злива гольових моментів, неймовірний Робін Госенс, два автоголи за 5 хвилин – здається, перегляду хайлайтів буде недостатньо для того, щоб оцінити височенну якість поєдинку.
Огляд матчу
Група Е, Іспанія – Польща 1:1
Голи: Мората, 25 – Левандовський, 54.
Зірка матчу: Жорді Альба (Іспанія).
Після провального протистояння зі шведами команда Луїса Енріке тепер втратила очки з поляками. Наші сусіди діяли самовіддано і відважно, а Іспанія виглядала інертною та негнучкою. Все могло скластися інакше, якби кривдник Динамо у складі Вільяреала Жерар Морено реалізував пенальті – штанга.
Огляд матчу
Розклад на 20 червня (неділя)
Італія – Уельс (канали "Футбол 1/2") 19:00
Швейцарія – Туреччина (канали "Футбол 1/2") 22:00