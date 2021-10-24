ЧС-2022: Бекхем стане амбасадором турніру та заробить космічну суму

Колишній футболіст, а нині президент американського Інтер Маямі Девід Бекхем отримав важливу місію на майбутньому чемпіонаті світу. Послуги зірки коштують далеко не маленькі гроші.

Обличчям чемпіонату світу у Катарі стане 46-річний Девід Бекхем. Відповідна угода між ним та організаторами турніру вже підписана.

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Окрім роботи на Мундіалі Бекхем стане культурним послом Катара протягом найближчих 10 років. За це колишній футболіст МЮ та Реала отримає 150 мільйонів фунтів (приблизно 180 мільйонів євро).

Зірка вже побував на Близькому Сході, де поспілкувався з чиновниками та проінспектував процес підготовки та великої футбольної події.

Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі стане першим, який буде проходити зимою. Мундіаль-2022 триватиме з 21 листопада по 18 грудня.