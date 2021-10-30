Чемпіонська хода: Аль-Айн Реброва розписав нічию з конкурентом та зберіг лідерство у таблиці

У матчі 8 туру чемпіонату ОАЕ Аль-Ахлі приймав Аль-Айн, який очолює Сергій Ребров. У прямому протистоянні конкуренти у боротьбі за "золото" сильнішого не виявили.

Чемпіонат ОАЕ, 8-й тур

Аль-Ахлі – Аль-Айн – 1:1

Голи: Едуарду, 45 – Куадіо, 44

До теми Ребров очолить збірну України: син розкрив амбіції тренера

Обидві команди хотіли здобути перемогу, щоб отримати перевагу над конкурентом у таблиці. Суперники обмінювалися небезпечними атаками, але вогняною видалася кінцівка першої половини гри.

Аль-Айн за допомогою гола Куадіо перед перервою вийшов вперед, але надовго втримати перевагу не зміг – вже за хвилину господарі зрівняли рахунок.

У другому таймі глядачі голів попри велику кількість моментів голів не побачили, у підсумку – нічия. Аль-Айн має в активі 18 очок та очолює турнірну таблицю, Аль-Ахлі із 15 балами займає 3 сходинку.