Чемпіонська хода: Аль-Айн Реброва розписав нічию з конкурентом та зберіг лідерство у таблиці
Джерело:24 канал
У матчі 8 туру чемпіонату ОАЕ Аль-Ахлі приймав Аль-Айн, який очолює Сергій Ребров. У прямому протистоянні конкуренти у боротьбі за "золото" сильнішого не виявили.
Чемпіонат ОАЕ, 8-й тур
Аль-Ахлі – Аль-Айн – 1:1
Голи: Едуарду, 45 – Куадіо, 44
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Обидві команди хотіли здобути перемогу, щоб отримати перевагу над конкурентом у таблиці. Суперники обмінювалися небезпечними атаками, але вогняною видалася кінцівка першої половини гри.
Аль-Айн за допомогою гола Куадіо перед перервою вийшов вперед, але надовго втримати перевагу не зміг – вже за хвилину господарі зрівняли рахунок.
У другому таймі глядачі голів попри велику кількість моментів голів не побачили, у підсумку – нічия. Аль-Айн має в активі 18 очок та очолює турнірну таблицю, Аль-Ахлі із 15 балами займає 3 сходинку.ЧС-2022: Бекхем стане амбасадором турніру та заробить космічну суму