Трансферна сага Владислава Супряги в італійський Дженоа може нарешті дійти до щасливого фіналу. Втім, для цього ще повинні зійтися певні обставини.

Нападник Динамо Владислав Супряга, який був одним з героїв переможного молодіжного чемпіонату світу, ще має шанси продовжити кар'єру в італійській Серії А.

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Нападник Дженоа Ельдор Шомуродов зацікавив Рому, римляни готові викласти за нього 15 мільйонів євро. Генуезці у свою чергу вимагають від лідера збірної Узбекистану як мінімум 20 мільйонів євро.

Гроші, які отримає Дженоа, та вакантне місце нападника можуть стати зеленим світлом для трансферу Супряги. Тепер залишається лише надіятися на вдалі переговори між італійськими клубами.

У 31 матчі минулого сезону Супряга забив лише 3 голи та віддав 5 результативних передач. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2025 року.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не розраховує на таланта та відправив його додому просто зі зборів.