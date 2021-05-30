Челсі – переможець Ліги чемпіонів: Зінченко відіграв за Манчестер Сіті весь матч

У фіналі Ліги чемпіонів лондонський Челсі виявився сильнішим за Манчестер Сіті, кольори якого захищає Олександр Зінченко.

Ліга чемпонів 2020/21, фінал

Челсі – Манчестер Сіті – 1:0

Гол: Гаверц, 42

Українець Олександр Зінченко відіграв увесь фінал Ліги чемпіонів, але не зможе підійняти над головою омріяний кубок.

Лондонці активніше розпочали гру та створили поблизу воріт "містян" декілька небезпечних моментів. Хороші шанси мав Вернер, але вже звично не зміг їх реалізувати.

Наприкінці першого тайму через травму поле покинув Сілва, але "сині" не розгубилися та одразу забили гол – Гаверц втік від Зінченка та обіграв голкіпера.

У другій половині грі ініціатива перейшла до Манчестер Сіті, але підопічні Гвардіоли теж втратили лідера – де Брюйне попросив заміну після брудного фолу Рюдігера.

До завершення гри Манчестер Сіті тиснув на ворота Менді, але зрівняти рахунок не зумів. Підопічні Тухеля втримали перемогу та стали переможцями Ліги чемпіонів.