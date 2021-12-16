Чекав Миколенка в Дженоа Шевченка, – Сабо вважає, що таланту рано їхати в Англію

Динамо та Евертон ведуть переговори про перехід 22-річного захисника Віталія Миколенка. Сума трансферу має перевищити 20 мільйонів євро.

На думку колишнього тренера Динамо та збірної України Йожефа Сабо, АПЛ – важкий чемпіонат для молодого футболіста. Розвивати талант було б легше в Італії, запросити куди міг Андрій Шевченко.

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"Думав, що Шевченко забере Миколенка до себе в Дженоа. АПЛ – це зовсім інша ліга, інший чемпіонат і порівняти його з УПЛ, звичайно ж, ніяк не можна. Там інший футбол, швидкий. В Англії не сидять по 10 людей у ​​своєму штрафному майданчику. Не скажу, що в Англії грубий чемпіонат, але досить жорсткий.

На мою думку, в чемпіонат Англії Віталіку їхати ще зарано. Він добре грає на атаку, підключається, робить передачі. Але це в УПЛ. А у Лізі чемпіонів ми цього не бачили. Йому не давали суперники проявити себе", – сказав Сабо.

Разом з тим фахівець сподівається, що українець заслужить на симпатію тренера та матиме стабільне місце в основі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Миколенко вже підписав контракт з Евертоном, а Динамо отримає за його продаж 23 мільйони євро.