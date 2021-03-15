Бєсєдін видав шокуючу ефективність: він перевершив Мілевського та інших ексзірок

Форвард київського Динамо Артем Бєсєдін після дискваліфікації вражає ефективністю.

Нападник Динамо та збірної України Артем Бєсєдін демонструє високі показники результативності в чемпіонаті України.

До теми Сидорчук повторив досягнення Шевченка – на черзі ще одна легенда

Футболіст повернувся після дискваліфікації за допінг лише наприкінці минулого року, але у 5 матчах УПЛ вже забив 4 голи. У 3 матчах Ліги Європи він результативними діями не відзначився.

Розкішні показники 24-річного нападника в чемпіонаті України – 0,38 гола за матч – дозволили йому перевершити легендарних нападників киян. Його дані перевершили Клебера (0,37), Артема Кравця (0,36), Діого Рінкона (0,36) та Артема Мілевського (0,32).

Наразі Бєсєдін зіграв за киян у всіх турнірах 115 матчів і забив 34 м'ячі, з них в УПЛ – 63 і 24 відповідно.