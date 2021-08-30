Буяльський – в основі збірної України: Петраков починає розкривати карти

Хавбек Динамо Віталій Буяльський набрав прекрасну форму та навіть очолив рейтинг бомбардирів чемпіонату України. Наставник збірної Олександр Петраков оцінив, чи достатньо цього для виходу в основному складі національної команди.

Наставник збірної вже поговорив з Буяльським та розповів, чого очікує від хавбека. Фахівець переконаний, що для нової схеми збірної футболіст чудово підходить, але йому потрібно буде старатися ще більше, ніж в матчах УПЛ.

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Якщо він буде відповідати тій ролі, то буде виходити в основному складі. Всі найкращі футболісти гратимуть, не хвилюйтеся. Але за умови, що вони будуть віддаватися. Хто не буде віддаватися і виконувати наші вимоги, той не буде грати,

– сказав Петраков.

Нагадємо, що збірна вже сьогодні ввечері проведе тренування в Нур-Султані перед матчем з Казахстаном. Матч на "Астана Арена" відбудеться 1 вересня, арбітр дасть стартовий свисток о 17:00.