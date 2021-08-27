Бущан уникнув операції, але не зіграє за Україну у відборі на ЧС-2022

Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан опинився поза футбольним полем через травму. На щастя, пошкодження не настільки серйозне, щоб знадобилося хірургічне втручання.

Як розповів сам футболіст, травма спини турбує його вже впродовж року. Після гри з Інтером відбулося загострення, також дискомфорт він почував на матчі з Інгульцем.

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Записався на МРТ. Там вже виявили загострення міжхребцевої грижі. Така біда трапляється у кожного 4-5 спортсмена. Зараз потрібно дати паузу, щоб вона трохи заспокоїлася. Нічого страшного, термінова операція не потрібна. На жаль, доведеться пропустити певний період часу. Сподіваюся, з наступного тижня почну працювати в загальній групі,

– розповів Бущан.

Також він додав, що пропустив заняття у загальній групі, тому не зможе допомогти збірній України в матчах кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції. Нагадаємо, поєдинки відбудуться 1 та 4 вересня відповідно.

Георгій Бущан був основним голкіпером збірної України на Євро-2020, його майстерність відзначали найбільші світові ЗМІ.