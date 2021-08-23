У грі проти чернігівської Десни ворота Динамо захищав Денис Бойко, а Георгій Бущан, який феєрив на Євро-2020, опинився поза заявкою. Причина його відсутності дуже неприємна – травма.

Як розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу, голкіпер Георгій Бущан отримав ушкодження. Лікарі надали йому відпочинок та сподіваються все владнати консервативними методами, але існує ймовірність, що футболіст потребуватиме хірургучного втручання.

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Зараз Бущан потребує відпочинку. Найближчі 10 днів Георгій точно не буде тренуватися, а там побачимо. Поки що є побоювання, що Бущану знадобитися операція. Ми цього не хочемо і дотримуємося консервативних методів лікування. Побачимо, як він себе буде почувати на легких тренуваннях,

– сказав Луческу.

Зазначимо, що на Євро-2020 Георгій був основним голкіпером збірної України та багато разів рятував команду від пропущеного гола, його надійну гру відзначали навіть міжнародні видання.

1 та 4 вересня збірна України зіграє матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану та Франції. Георгій потрапив у заявку збірної на ці матчі, але чи зможе прибути в розташування "жовто-синіх" – наразі невідомо.