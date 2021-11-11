Незабаром збірна України зіграє з Боснією вирішальний матч групового етапу відбору на чемпіонат світу. У поєдинку команди визначать, хто продовжить боротьбу за путівки на Мундіаль.

Новий тренер Дженоа спостерігає за своїми колишніми підопічними та завжди дивиться матчі збірної України. Важливий поєдинок проти Боснії не стане виключенням – фахівець триматиме кулаки за "жовто-синіх".

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Я буду вболівати, всім фанатам теж великий привіт. Знаю, що багато хто буде підтримувати мене. Я всіх обіймаю, бажаю успіхів, буду дивитися і вболівати,

– запевнив Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко покинув пост головного тренера збірної України 1 серпня, після чого перебував у творчій відпустці. Про призначення українця на тренерський місток Дженоа оголосила у неділю, 7 листопада.

Сьогодні "жовто-сині" зіграють товариський матч проти Болгарії, гра розпочнеться о 19:30 на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Матч проти Боснії відбудеться 16 жовтня. Для гарантованого виходу в плей-офф боротьби за путівки на Мундіаль підопічним Олександра Петракова потрібно перемагати суперника.