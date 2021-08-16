Брюгге розгромно перемагає на виїзді з неоднозначним Соболем: гольова передача і червона картка

Едуард Соболь вийшов у стартовому складі чемпіона Бельгії. У неділю ввечері Брюгге переміг у гостях Зюльте-Варегем.

Рахунок було відкрито наприкінці першого тайму. У складі гостей відзначився Ноа Ланг.

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По перерві Брюгге відвантажив ще три голи у ворота Зюльте-Варегема. За 10 хвилин у проміжку між 65-ю та 75-ю хвилинами партнери Едуарда Соболя забили тричі. Останнє у матчі взяття воріт відбулося за безпосередньої участі українського збірника, який оформив асист.

Ложка дьогтю – вилучення Соболя. Наш захисник отримав два попередження: на 71-й та 90+3 хвилинах.

Після чотирьох турів Брюгге йде третім. У команди Соболя 8 очок.

Чемпіонат Бельгії

Зюльте-Варегем – Брюгге 0:4

Голи: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, Де Кетеларе, 75.