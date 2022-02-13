Брюгге з допомогою Соболя переміг Шарлеруа і повернувся на третю сходинку

Зустріч четвертої та шостої команд ліги завершилася тріумфом фаворита. Дубль Матса Рітса приніс три пункти Брюгге.

Господарі відкрили рахунок після зразкової контратаки, яка розпочалася на правому фланзі. Новачок Брюгге Денніс Одоі протягнув м'яч і віддав під удар Матсу Рітсу, який потужно і точно вразив ціль.

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А по перерві Рітс оформив дубль. Цього разу йому асистував данець Андреас Сков Ольсен.

У старті господарів вийшов Едуард Соболь, який відіграв 79 хвилин. Перемога дозволила Брюгге набрати 51 очко. Чинний чемпіон повернувся на третю позицію.

Чемпіонат Бельгії, 27 тур

Брюгге – Шарлеруа 2:0

Голи: Рітс, 36, 58.