Брайтон здійснив неймовірний камбек у грі з Сіті – Зінченко провів неоднозначний матч

Українець повернувся в основу і відіграв весь поєдинок за Манчестер Сіті. Його команда розгубила перевагу у два голи і програла аутсайдеру.

Одна з перших атак у матчі стала результативною. Ріяд Марез навісив у штрафний майданчик, а Ілкай Гюндоган головою відправив м'яч у ціль.

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Щоправда, незабаром гості зіткнулися з великими проблемами. На 10-й хвилині Жоау Канселу завалив Денні Велбека і отримав пряму червону картку. Хосеп Гвардіола змушений був латати діру в обороні і пожертвував Ферраном Торесом, якого зняв з гри і випустив Еріка Гарсію.

На старті другого тайму, незважаючи на чисельну меншість, новоспечений чемпіон забив ще раз. Прохід Філа Фодена увінчався красивим голом. Однак вже незабаром Брайтон перевернув усе з ніг на голову і відзначився трьома голами. Звинувачувати Олександра Зінченка можна тільки в епізоді з третім пропущеним голом, коли він не витримав офсайдну лінію.

Наш збірник отримав від WhoScored другу найгіршу оцінку в команді після вилученого Канселу – лише 5,89.

Чемпіонат Англії, 37 тур

Брайтон – Манчестер Сіті 3:2

Голи: Троссард, 50, Вебстер, 72, Бьорн, 76 – Гюндоган, 2, Фоден, 48.