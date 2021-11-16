Боснія і Герцеговина – Україна: стартові склади на ключовий матч року

Івайло Пєтєв та Олександр Петраков виставили загалом прогнозовані стартові одинадцятки. Через серйозні кадрові проблеми боснійці не можуть розраховувати на ряд ключових виконавців, зокрема на Едіна Джеко та Міралема П'яніча.

Тренерські штаби України і Боснії та Герцеговини визначилися зі складами на протистояння у Зениці. Розпочнеться воно о 21:45.

До теми Україну має прорвати, – колишня зірка збірної Воробей очікує на гольову феєрію в матчі з Боснією

Україна: Бущан, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук.

Боснія і Герцеговина: Васіль, Ахмедходжич, Хаджикадуніч, Ковачевіч, Сушич, Гояк, Хаджиахметовіч, Прціч, Менало, Стевановіч, Деміровіч.

Нагадаємо, що для виходу у плей-оф "синьо-жовтим" потрібно лише перемагати і сподіватися на поразку або нічию Фінляндії (за певних умов) у поєдинку з Францією.