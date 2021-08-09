16 листопада Україна проведе останній матч групового етапу відбору на чемпіонат світу в Катарі. "Жовто-сині" вирушать до Боснії та Герцеговини.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна прийме стадіон "Біліно Поле", розташований у місті Зениця. Це домашня арена футбольного клубу Челік.

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Трибуни цього стадіону вміщають до 15 тисяч глядачів. Матч відбудеться 16 листопада, а стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за київським часом. Скільки відсотків трибун можна буде заповнити – повідомлять згодом.

Нагадаємо, що 1 вересня Україна зіграє на виїзді проти Казахстану, а 4 вересня прийме збірну Франції на НСК "Олімпійський". На стадії групового етапу в перших 3 матчах "жовто-сині" здобули лише 2 очки, зігравши у Києві 1:1 проти Фінляндії та Казахстану.

Хто керуватиме національною командою України з тренерської лави – досі невідомо.