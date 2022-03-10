Болгарський клуб допоміг українським дітям – Пластун провів екскурсію по тренувальній базі

Лудогорець прихистив біженців із Одеси і запросив на тренування. Захисник команди із Разграда Ігор Пластун тепло зустрів земляків і організував дітям екскурсію.

Майже 20 хлопчиків та дівчаток у супроводі матерів та бабусь прибули у болгарський Разград у пошуку порятунку від бойових дій в Україні. Лудогорець та болгарські бізнесмени забезпечили біженців усім необхідним.

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Крім того, дітлахи побували у тренувальному центрі Лудогорця і поспостерігали за тренуванням команди. Екскурсію дітям по футбольних об'єктах провів ключовий футболіст болгарської команди Ігор Пластун. Двоє хлопців, які займаються футболом в одеській ДЮСШ Атлетік, взяли участь у тренуванні з болгарськими однолітками. Українські біженці також отримали запрошення на недільний матч Лудогорця проти Левскі.

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