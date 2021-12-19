Український хавбек Роман Безус допоміг Генту перемогти Сінт-Трюйден у чемпіонаті Бельгії. Він став безпосереднім учасником обох голів своєї команди.

Роман Безус провів чудовий матч та допоміг команді посунутися на 5 місце у турнірній таблиці. Спочатку він вдало відіграв на Депуатра, а по перерві допоміг відзначитися Тіссудалі.

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Поточний сезон складається для Романа доволі непогано. У складі "буйволів" він провів 22 матчі, забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.