Український талант Артем Довбик став бажаною ціллю для багатьох клубів. Результативність форварда є гарним аргументом для високої ціни.

Бешикташ вже довго спостерігає за Артемом Довбиком. Клуб готовий знову робити спроби придбати молодого нападника.

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що СК Дніпро-1 не готовий прощатися з нападником менше, ніж за 15 мільйонів доларів. Тим паче, що 50% від суми трансферу треба віддати Мідтьюлланду.

Бешикташ звільнив головного тренера Сергена Ялчина. Відтак, український нападник має стати початком великих трансформацій команди.

Зазначимо, що наразі Довбик є найкращим бомбардиром у чемпіонаті України. На його рахунку 14 голів у 17 матчах УПЛ.