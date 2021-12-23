Бешикташ прагне підписати Довбика – турецький гранд готовий на все

23 грудня 2021 , 20:57
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Джерело:

duhuliye

Український талант Артем Довбик став бажаною ціллю для багатьох клубів. Результативність форварда є гарним аргументом для високої ціни.

Бешикташ вже довго спостерігає за Артемом Довбиком. Клуб готовий знову робити спроби придбати молодого нападника. 

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що СК Дніпро-1 не готовий прощатися з нападником менше, ніж за 15 мільйонів доларів. Тим паче, що 50% від суми трансферу треба віддати Мідтьюлланду. 

Бешикташ звільнив головного тренера Сергена Ялчина. Відтак, український нападник має стати початком великих трансформацій команди. 

Зазначимо, що наразі Довбик є найкращим бомбардиром у чемпіонаті України. На його рахунку 14 голів у 17 матчах УПЛ. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський