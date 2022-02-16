Лісабонська Бенфіка опинилася під прицілом правоохоронних органів. У команди можуть виникнути дуже серйозні проблеми.

У фанатів Бенфіки є серйозний привід для занепокоєння. Клуб підозрюють у підкупі арбітра Бруну Пайшау.

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Колишній арбітр став фігурантом кримінальної справи, його підозрюють в отриманні хабарів від команд. Раніше на банківський рахунок Пайшау надійшли кошти від невеликої ІТ-компанії, якій Бенфіка перерахувала 1,9 мільйона євро.

Правоохоронці вважають, що Бенфіка створила цю компанію якраз для незаконних операцій. Зараз слідчі розслідують три матчі "орлів" за участі Пайшау, де він відпрацював далеко не ідеально – два у 2014 році та один у 2019-му.

Бруну Пайшау був рефері міжнародної категорії з 2004 року, закінчив кар'єру три роки тому. Якщо правоохоронці доведуть неправомірні стосунки арбітра з Бенфікою, то клуб понизять у класі.