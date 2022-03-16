Бенфіка вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Яремчук вдало з'явився на заміну

Єдиний гол в Амстердамі вирішив долю переможця у парі Аякс – Бенфіка. Наш Роман Яремчук відіграв заключні 18 хвилин.

Перший поєдинок завершився внічию 2:2, тому інтрига у матчі-відповіді зберігалася майже до фінального свистка. Усе вирішив гол Дарвіна Нуньєса.

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Роман Яремчук вийшов на поле на 72-й хвилині, а невдовзі гості вирвали перемогу. Помилкою голкіпера Андра Онана під час кутового скористався Дарвін Нуньєс. Подальші спроби амстердамців врятуватися успіху не мали.

Варто додати, що на 6-й компенсованій хвилині Яремчук був близьким до того, щоб забити другий гол "орлів", проте затягнув з ударом. Хай там як, далі йде Бенфіка.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу

Аякс – Бенфіка 0:1

Гол: Дарвін Нуньєс, 77.