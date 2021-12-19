Бенфіка розгромила Марітіму – у Яремчука гол та асист: відео результативних дій українця

Роман Яремчук нарешті перервав свою серію без голів у чемпіонаті Португалії. "Орли" просто знищили свого суперника.

Зустріч із дев'ятою командою португальської ліги перетворилася для Бенфіки на легку прогулянку. Лісабонці відвантажили супернику сім голів.

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Уругваєць та партнер Яремчука по атаці Дарвін Нуньєс оформив дубль вже у дебюті поєдинку. Ще до перерви голом відзначився Жілберту.

На старті другого тайму господарі забили ще раз – Роман Яремчук асистував Рафі Сілві, а той майстерно перекинув кіпера. Менше ніж через десять хвилин українець забив вже сам – Рафа Сілва віддячив гольовою передачею Роману майже на порожні ворота.

Наприкінці зустрічі гості один м'яч відіграли, проте через кілька хвилин пропустили ще двічі. Яремчука на полі вже не було – Роман відіграв 78 хвилин.

Завдяки впевненій перемозі команда Жорже Жезуша набирає 37 очок і йде третьою.

Відео гольової передачі Яремчука

Відео гола Яремчука

Чемпіонат Португалії, 15 тур

Бенфіка – Марітіму 7:1

Голи: Дарвін Нуньєс, 3, 18, Жілберту, 34, Рафа Сілва, 48, Яремчук, 57, Гонсалу Рамуш, 86, Сеферовіч, 90+1 – Аліпур, 81.