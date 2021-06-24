Батл мемів: посли Швеції та Польщі дотепно відреагували на вихід України в 1/8 фіналу Євро

Швеція обіграла Польщу та подарувала "жовто-синім" вихід в 1/8 фіналу Євро-2020. Посли країн в Україні кумедно відреагували на подію.

У матчі 3 туру групового етапу Євро-2020 Швеція у драматичному протистоянні перемогла Польщу з рахунком 3:2. Це дозволило збірній України увійти в четвірку найкращих третіх команд та продовжити боротьбу в плей-оф турніру, де ми зіграємо якраз зі збірною Швеції.

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Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг кумедно відреагував на вихід України. У своєму Твіттер він поширив фото, яке натякає, що підопічні Шевченка залишили його збірній усю роботу щодо путівки в плей-оф Євро-2020.

Завжди раді прислужитися, – підписав фото Тіберг.

Польський посол Бартош Чічоцкі не залишився осторонь та залишив у коментарях реакцію своїх співвітчизників.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Україна – Швеція відбудеться 29 червня. Початок гри – о 22:00.