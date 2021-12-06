Барселона не буде купувати Яремчука: відома причина

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Барселона готова придбати нападника Бенфіки Романа Яремчука. Інтерес приписували самому президенту каталонців Жуану Лапорті.

Як повідомляють близькі до босів "блаугранас" джерела, трансфер Романа Яремчука ніколи не був ціллю клубу. Інформація про можливу угоду була дещо перебільшена.

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Барселона справді планує підсилення вже під час зимового трансферного вікна, але прізвище Яремчука у списку не фігурує. Відтак, Роману варто зосередитись на Бенфіці та повернути собі місце у стартовому складі.

У поточному сезоні Яремчук взяв участь у 18 матчах, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. Щоправда, останнім часом його бомбардирські справи йдуть не надто добре – востаннє Роман залишав "автограф" у воротах суперника ще у вересні.

Контракт Яремчука з "орлами" розрахований до 30 червня 2026 року, португальці заплатили Генту за українського нападника понад 17 мільйонів євро.