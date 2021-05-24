Головний тренер збірної Австрії Франко Фода назвав виконавців, які захищатимуть честь країни на Євро-2020.

З розширеного списку фахівець прибрав голкіпера Лінднера, захисника Мвене, хавбека Баліча та нападник Грбіча.

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Заявка збірної Австрії виглядає наступним чином:

Воротарі: Бахманн, Перван, Шлагер;

Захисники: Алаба, Драговіч, Фрідль, Хінтереггер, Лайнер, Лінхарт, Пош, Тріммель, Ульмер;

Півзахисники: Баумгартлінгер, Баумгартнер, Гріллітч, Ільзанкер, Лаймер, Лазаро, Забітцер, Шауб, Шлагер, Шопф;

Нападники: Арнаутовіч, Грегоріч, Калайджіч, Онісіво.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро австрійці зустрінуться з Нідерландами, Північною Македонією та Україною. Матч проти "синьо-жовтих" відбудеться в останньому турі 21 червня.