Головний тренер збірної Австрії Франко Фода назвав виконавців, які захищатимуть честь країни на Євро-2020.
З розширеного списку фахівець прибрав голкіпера Лінднера, захисника Мвене, хавбека Баліча та нападник Грбіча.
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Заявка збірної Австрії виглядає наступним чином:
Воротарі: Бахманн, Перван, Шлагер;
Захисники: Алаба, Драговіч, Фрідль, Хінтереггер, Лайнер, Лінхарт, Пош, Тріммель, Ульмер;
Півзахисники: Баумгартлінгер, Баумгартнер, Гріллітч, Ільзанкер, Лаймер, Лазаро, Забітцер, Шауб, Шлагер, Шопф;
Нападники: Арнаутовіч, Грегоріч, Калайджіч, Онісіво.
Нагадаємо, на груповому етапі Євро австрійці зустрінуться з Нідерландами, Північною Македонією та Україною. Матч проти "синьо-жовтих" відбудеться в останньому турі 21 червня.Україна вирвала нічию у спарингу з Бахрейном