Аталанта програла Мілану – Маліновський перервав результативну серію

В останньому турі Серії А Аталанта в домашніх стінах поступилася Мілану та опустилася на 3 місце у турнірній таблиці.

Серія А, 38 тур

Аталанта – Мілан – 0:2

Голи: Кессі,43 (пен.), 90+2 (пен.)

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Матч за "срібло" чемпіонату Італії подарував багато емоцій, але цього вечора більше щастило Мілану.

Підопічні Піолі забили гол "у роздягальню", який і вирішив долю матчу. Бергамаски провели багато атак, але використати свої шанси не змогли. Наприкінці матчу Кессі оформив дубль.

Руслан Маліновський провів на полі весь матч, але перервав 10-матчеву результативну серію.

За підсумками чемпіонату Аталанта зайняла 3 місце та гратиме у Лізі чемпіонів, Мілану завдяки перемозі вдалося вийти на 2 сходинку.