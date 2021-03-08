Аталанта програла лідеру – Маліновського замінили у перерві

Українець відіграв перший тайм на "Сан-Сіро". Його команда мінімально поступилася міланському Інтеру.

Джерело: 24 канал

Аталанта їхала у Мілан до грізного суперника, який перебував у чудовій формі – шість поспіль перемог у Серії А. Матч з лідером чемпіонату мав стати серйозним тестом для бергамасків.

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Руслан Маліновський, який вийшов у старті, був активним, часто зустрічався з м'ячем, однак не особливо вплинув на загалом сонну картину на полі. Тільки наприкінці першого тайму Маліновський виконав серію кутових з правого флангу. Спочатку забивати міг Луїс Мурієль, а згодом на ударній позиції після навісу Руслана опинився Берат Джімсіті. З лінії воріт м'яч виніс Марцело Брозовіч.

У перерві Джан П'єро Гасперіні замінив українця на Йосіпа Ілічіча. Варто зауважити, що за 45 хвилин Маліновський виконав 21 передачу з хорошим відсотком точності – 85,7. WhoScored оцінив Маліновського восьмим балом у команді – 6,65.

На старті другої половини Інтер забив єдиний гол у зустрічі. Після метушні у штрафному майданчику словак Мілан Шкріньяр потужно пробив у кут воріт.

Перемога дозволила команді Антоніо Конте закріпитися на вершині таблиці з 62 очками. Аталанта йде п'ятою і має в активі 49 пунктів.

Чемпіонат Італії, 26 тур

Інтер – Аталанта 1:0

Гол: Шкріньяр, 54.