Зупиніть його, тому що може бути пізно, – Коноплянка звернувся до росіян: відео

Євген Коноплянка продовжує вести інформаційну кампанію з метою протидії агресору. Футболіст закликає громадян РФ нарешті прокинутися і спробувати змінити хоч щось у власній країні.

"Я – Євген Коноплянка, гравець збірної України. Я звичайна людина і мені брехати не дуже хочеться. Я просто скажу, що відбувається в Україні. Навіщо мені зараз треба все це перебільшувати? Навіщо мені наговорювати на тих дітей, яких я бачу в інтернеті, коли прокидаюся, а зараз їх вже нема. Немає моїх родичів, знайомих, друзів. Будинки розвалені, садочки, школи. Для чого?

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Брати, ви їдете до нас? На переговори, а нам просто подобається про це говорити. Я – один з мільйонів тих людей, які намагаються донести, що це неправда. Нас, звичайних людей, палять і вбивають. Людей, які мешкають у підвалах вже сьомий день.

Зокрема, і моя сім'я жила так само два дні та розповідала емоції, коли над головою вибухають бомби та ракети. Люди, почуйте. Це не жарти. Зупиніть його, тому що може бути пізно, і ви можете бути наступними", – сказав Коноплянка.

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