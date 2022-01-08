Знову найкращий: Маліновський попрощався з 2021 роком вже звичною нагородою

Український хавбек Руслан Маліновський остаточно став одним з постійних лідерів Аталанти. Його майстерність відзначають не лише тренер та партнери, а й вболівальники.

Маліновський знову став найкращим гравцем місяця в Аталанті. Клуб у своєму інстаграмі повідомив, що саме українець показав найкращу гру за підсумками грудня.

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Руслан голом допоміг команді здолати Наполі та ледь не врятував бергамасків у матчі Ліги чемпіонів проти Вільяреала. З 5 матчів грудня він не зіграв лише проти Верони – хавбек пропускав матч через дискваліфікцію.

Загалом у сезоні 2021/22 Руслан встиг взяти участь у 22 матчах, забити 5 голів та віддати 1 результативну передачу.