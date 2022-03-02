Знищити російських під**осів, – захисник збірної України і Шахтаря допомагає ЗСУ

Віктор Корнієнко зайняв активну позицію і допомагає своїй країні. Футболіст національної команди залишився в Україні та долучився до допомоги Збройним силам.

Віктор займається активною волонтерською діяльністю. Про свої вчинки футболіст розповідає в соцмережах.

Читайте також Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять, – Петраков дивується росіянам і пишається ЗСУ

"Перебуваю в Україні. Допомагаю ЗСУ для того, щоб знищити російських під**осів. Слава Україні!" – написав Корнієнко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!