Знищити російських під**осів, – захисник збірної України і Шахтаря допомагає ЗСУ
2 березня 2022 , 12:49Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Віктора Корнієнка
Віктор Корнієнко зайняв активну позицію і допомагає своїй країні. Футболіст національної команди залишився в Україні та долучився до допомоги Збройним силам.
Віктор займається активною волонтерською діяльністю. Про свої вчинки футболіст розповідає в соцмережах.
Читайте також Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять, – Петраков дивується росіянам і пишається ЗСУ
"Перебуваю в Україні. Допомагаю ЗСУ для того, щоб знищити російських під**осів. Слава Україні!" – написав Корнієнко.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!