Колишній воротар Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон міг спробувати свої сили у чемпіонаті України. Один з грандів був готовий запропонувати йому контракт.

Зірковий італійський голкіпер частину кар'єри міг провести в Україні. Донецький Шахтар пропонував йому контракт, переговори тривали досить довго.

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Єдиною командою на пострадянському просторі, з якою я розмовляв безпосередньо, був донецький Шахтар. У 2015 чи 2016 році. Ми з Луческу поговорили. Цей досвід мені здавався привабливим,

– розповів Буффон.

На його думку, Шахтар – конкурентоспроможна команда, яка здатна рухатися до найвищих висот європейського футболу. Окрім того, Джіджі не хотів би переходити у надто сильний клуб, адже полюбляє виклики.

Також він додав, що донеччани відповідали його амбіціям та бажанню здобувати титули. Втім, у результаті йому довелося відмовитися від пропозиції переїжджати в Україну.

Зараз Буффону 44 роки, але він продовжує активну професійну кар'єру. Воротар захищає кольори Парми – клубу, з якого стартувала його приголомшлива кар'єра. Команда виступає у Серії В, перебуває у середині таблиці та не має шансів на підвищення у класі за підсумками сезону 2021/22.