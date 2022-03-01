Зірка Шахтаря зневажливо назвав агресора та долучився до гуманітарної допомоги киянам

Молодий талант Шахтаря не залишається осторонь війни з Росією. Михайло Мудрик підтримує Батьківщину на інформаційному фронті, а також реальними діями.

"Якщо расєя припинить воювати, більше не буде війни. Якщо Україна припинить воювати, більше не буде України", – написав футболіст "гірників".

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Крім того, футболіст опублікував відео руйнувань фактично рідного для нього Харкова та написав "Пробачення не існує".

Також Мудрик разом із партнером по Шахтарю Георгієм Судаковим висловив готовність надавати гуманітарну допомогу киянам.

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