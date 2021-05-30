Зінченко став найкращим гравцем Сіті у фіналі Ліги чемпіонів

Статистичний портал WhoScored назвав оцінки за фінальний матч Ліги чемпіонів 2020/21.

Найкориснішим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів став Олександр Зінченко.

Цікаво Челсі – переможець Ліги чемпіонів: Зінченко відіграв за Манчестер Сіті весь матч

Українець, який грав вже на звичній для себе позиції лівого захисника, отримав високі 7,0 балів. Другим в команді став ще один оборонець – Рубен Діаш (6,9 балів).

Найкращим гравцем матчу названий Кай Хаверц, який відзначився переможним голом. Його гру оцінили у 8,3 бала.