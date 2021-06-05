Зінченко стане татом: вагітна Влада опублікувала тепле фото

5 червня 2021 , 11:40
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Джерело:

Інстаграм Влади Зінченко

Найбільш зіркова пара українського футболу готується до народження первістка.

Влада Зінченко яскравим фото у своєму інстаграм повідомила про свою вагітність.

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Півзахисник збірної України теж поширив фото з підписом "Мій світ". 

Зазначимо, що Олександр вже прибув у розташування збірної України, тож команда Шевченка готується до Євро-2020 у повному складі.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський