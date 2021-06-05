Зінченко стане татом: вагітна Влада опублікувала тепле фото

Найбільш зіркова пара українського футболу готується до народження первістка.
Влада Зінченко яскравим фото у своєму інстаграм повідомила про свою вагітність.
Цікаво Ребров попрощався з Ференцварошем – три чемпіонства поспіль не врятували ситуацію
Півзахисник збірної України теж поширив фото з підписом "Мій світ".
Зазначимо, що Олександр вже прибув у розташування збірної України, тож команда Шевченка готується до Євро-2020 у повному складі.
На Євро-2020 багато залежатиме від першої гри, – Мізін визначає фаворита і довіряє Шевченку